Regionali Campania De Luca bastona ancora Fico Motivo? Vuole spazio per i fedelissimi nella lista del Pd

Fanpage.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le stilettate velenose del presidente della Regione Campania uscente sono finalizzate tutte ad ottenere quanto più spazio possibile nella lista del Pd per i deluchiani di stretta osservanza. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: regionali - campania

De Luca sui casi di West Nile in Campania: «Stiamo analizzando il virus. Situazione sotto controllo. Regionali? Brave persone, siete fottuti»

Regionali Campania, De Luca: Nessuna pregiudiziale, ma dirò quello che penso su candidati e partiti

Regionali in Campania, ok a Fico entro agosto. De Luca: «Serve tempo»

Regionali in Campania, De Luca: «Il centrodestra è una coalizione di sfrantummati»; Regionali Campania 2025, De Luca: Farò politica non me ne vado in ferie; Regionali Campania, De Luca bastona ancora Fico. Motivo? Vuole spazio per i fedelissimi nella lista del Pd.

regionali campania de lucaRegionali Campania, De Luca bastona ancora Fico. Motivo? Vuole spazio per i fedelissimi nella lista del Pd - Le stilettate velenose del presidente della Regione Campania uscente sono finalizzate tutte ad ottenere quanto più spazio possibile nella lista del Pd ... Si legge su fanpage.it

regionali campania de lucaCampania, De Luca: «Io consigliere regionale? Non vi tolgo la sorpresa» - Sono qui come cittadino campano a difendere il Napoli per quello che abbiamo fatto». Lo riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Regionali Campania De Luca