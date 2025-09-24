Regionali Campania 2025 De Luca | Farò politica non me ne vado in ferie
“Sto qua innanzitutto come cittadino campano, sto qui a difendere Napoli per quello che abbiamo fatto, la Campania che ha conosciuto una stagione di policentrismo. Tutta l’aria interna della Campania era abbandonata a sè stessa, abbiamo fatto investimenti importanti in tutti i territori. Staremo qui a controllare non me ne vado in ferie, farò politica come intendo io la politica e manterremo il controllo sull’attività come è doveroso fare”. Lo ha detto il presidente della regione Campania Vincenzo De Luca a margine della presentazione del primo dei dieci nuovi treni che copriranno la tratta metropolitana Aversa- Piscinola. 🔗 Leggi su Lapresse.it
