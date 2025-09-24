Regionali Apuane Libere mette a confronto i candidati presidenti
LUCCA E’, almeno per il momento, l’unico confronto tra i candidati alla presidenza della Regione che si terra a Lucca: sabato 27 settembre dalle 17 alle 19 presso la Sala Tobino a Palazzo Ducale, ecco la tribuna elettorale organizzata dall’associazione “ Apuane Libere “ con l’adesione del Gruppo d’Intervento Giuridico Onlus e delle diciannove realtà che compongono il Coordinamento Ambientalista Apuo-Versiliese. Un incontro pubblico che promette scintille, con i tre candidati presidente alle elezioni regionali del 12 e 13 ottobre prossimi - Antonella Bundu, Eugenio Giani e Alessandro Tomasi – che si alterneranno nel rispondere alle domande preparate dalle più autorevoli associazioni ambientaliste attive nella lotta a difesa delle Alpi Apuane. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: regionali - apuane
Emozioni e spettacolo fino alla fine con il 56° Trofeo Buffoni, la gara internazionale dalla Versilia ai piedi delle Apuane, con 36 squadre e 171 juniores tra i quali 4 campioni del mondo, 6 campioni nazionali e 11 regionali. Sul traguardo di Montignoso vince per - facebook.com Vai su Facebook
Regionali, “Apuane Libere“ mette a confronto i candidati presidenti.
Regionali, “Apuane Libere“ mette a confronto i candidati presidenti - LUCCA E’, almeno per il momento, l’unico confronto tra i candidati alla presidenza della Regione che si terra a Lucca: ... Lo riporta lanazione.it
Apuane Libere denuncia:: "Estrazione in cava senza autorizzazioni" - Nuova denuncia depositata dall’organizzazione di volontariato Apuane Libere, relativa a una cava che si trova sotto il Passo della Focolaccia che avrebbe operato in assenza dei permessi rilasciati dal ... Si legge su lanazione.it