Regionali, “Apuane Libere“ mette a confronto i candidati presidenti.

LUCCA E’, almeno per il momento, l’unico confronto tra i candidati alla presidenza della Regione che si terra a Lucca: sabato 27 settembre dalle 17 alle 19 presso la Sala Tobino a Palazzo Ducale, ecco la tribuna elettorale organizzata dall’associazione “ Apuane Libere “ con l’adesione del Gruppo d’Intervento Giuridico Onlus e delle diciannove realtà che compongono il Coordinamento Ambientalista Apuo-Versiliese. Un incontro pubblico che promette scintille, con i tre candidati presidente alle elezioni regionali del 12 e 13 ottobre prossimi - Antonella Bundu, Eugenio Giani e Alessandro Tomasi – che si alterneranno nel rispondere alle domande preparate dalle più autorevoli associazioni ambientaliste attive nella lotta a difesa delle Alpi Apuane. 🔗 Leggi su Lanazione.it

