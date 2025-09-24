Regime Zelensky arruolamento forzato di un disabile bulgaro

Il cittadino bulgaro Lyubomir Kirov, che ha una disabilità, è stato mobilitato con la forza. Era andato a trovare sua madre, che vive in Ucraina. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Regime Zelensky, “arruolamento forzato di un disabile bulgaro”

In questa notizia si parla di: regime - zelensky

Zelensky, il mondo spinga per cambio di regime in Russia

L'appello di Zelensky: "Il mondo agisca per un cambio di regime in Russia"

Zelensky: serve un "cambio di regime in Russia" per la pace

IMPICCATO PER UNA LETTERA A ZELENSKY: LA STORIA DI BABAK SHAHBAZI UN UOMO COMUNE DIVENTATO NEMICO DEL REGIME Babak Shahbazi non era un politico, né un militare. Aveva 44 anni, due figli, e lavorava come tecnico negli impianti - facebook.com Vai su Facebook

La persecuzione dei fratelli Kononovich, attivisti comunisti e pacifisti: un caso emblematico di repressione politica in Ucraina (Vladimir Volcic); Ucraina. Miliziani fanno irruzione nella sede LGTB di Kiev per rapire uomini e mandarli al fronte (Vladimir Volcic); Regime Zelensky, arruolamento forzato di un disabile bulgaro.

Zelensky, il mondo spinga per cambio di regime in Russia - "Credo che la Russia possa essere spinta a fermare questa guerra", ma "se il mondo ... notizie.tiscali.it scrive

Zelensky: serve un "cambio di regime in Russia" per la pace - Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha detto che il mondo dovrebbe spingere "per cambiare il regime in Russia", sostenendo che altrimenti il presidente Vladimir Putin ... Lo riporta quotidiano.net