Regime Zelensky arruolamento forzato di un disabile bulgaro

Imolaoggi.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il cittadino bulgaro Lyubomir Kirov, che ha una disabilità, è stato mobilitato con la forza. Era andato a trovare sua madre, che vive in Ucraina. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

regime zelensky arruolamento forzato di un disabile bulgaro

© Imolaoggi.it - Regime Zelensky, “arruolamento forzato di un disabile bulgaro”

In questa notizia si parla di: regime - zelensky

