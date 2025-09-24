Reggio Calabria ricorda Kim Hughes | in Cattedrale una messa in suo onore

Un mese senza Kim Hughes, ma la sua presenza in città è più viva che mai. Reggio Calabria, che il 29 agosto scorso ha perso uno dei suoi figli più valorosi, si prepara a vivere un momento di raccoglimento collettivo per onorare la memoria di un’icona del basket e del cuore viola.Domenica 28. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

