Reggina ma che combini? La Gelbison passa al Granillo 2-3 dopo la momentanea rimonta degli amaranto
Reggina-Gelbison 2-3 Marcatori: 21’ Viscomi, 37’ Piccioni, 4’ st Mungo, 11’ st Edera, 45’ st Papaserio Reggina: Lagonigro 6; Palumbo 5,5, Blondett 5, D. Girasole 5,5, Gatto 5,5 (29’ st Distratto s.v.); Mungo 5,5, Laaribi 5, Porcino 5 (15’ st Barillà 5); Edera 6 (29’ st Grillo 5,5), Montalto 5 (31’ st Ferraro 4,5), Di Grazia 5,5 (15’ st Ragusa 5). All. Trocini 4,5 Gelbison: Corriere. 🔗 Leggi su Feedpress.me
In questa notizia si parla di: reggina - combini
Reggina, ma che combini? La Gelbison passa al Granillo (2-3) dopo la momentanea rimonta degli amaranto.
Reggina, ma che combini? La Gelbison passa al Granillo (2-3) dopo la momentanea rimonta degli amaranto - 3 Marcatori: 21’ Viscomi, 37’ Piccioni, 4’ st Mungo, 11’ st Edera, 45’ st Papaserio Reggina: Lagonigro 6; Palumbo 5,5, Blondett 5, D. Lo riporta msn.com
La Reggina cade con la Gelbison: il Granillo esplode tra fischi e contestazioni - Al Granillo, davanti a oltre 4 mila spettatori, gli amaranto di Trocini cadono contro la Gelbison nella quarta ... reggiotv.it scrive