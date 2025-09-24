Reggia di Colorno avanti il dialogo con Palazzo Reale di Milano

Parmatoday.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il dialogo tra prestigiose istituzioni internazionali porta alla realizzazione di una grande mostra come “Appiani. Il Neoclassicismo a Milano” al piano nobile di Palazzo Reale, nel capoluogo lombardo, dedicata ad Andrea Appiani, figura chiave del Neoclassicismo italiano e interprete eminente. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: reggia - colorno

Reggia di Colorno, avanti il dialogo con Palazzo Reale di Milano.

Schlein, in Campania passi avanti, si è avviato un dialogo - Non si definisce in un giorno la coalizione, c'è il massimo impegno del Pd. Secondo ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Reggia Colorno Avanti Dialogo