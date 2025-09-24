Recensione Nothing Ear 3 ora la custodia fa anche da microfono

Wired.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I nuovi auricolari bluetooth di Nothing spiccano per design e materiali, ma deludono un po’ sulla cancellazione del rumore. L’idea della custodia-microfono è geniale. 🔗 Leggi su Wired.it

recensione nothing ear 3 ora la custodia fa anche da microfono

© Wired.it - Recensione Nothing Ear (3), ora la custodia fa anche da microfono

In questa notizia si parla di: recensione - nothing

The Old Guard 2: recensione del film di Victoria Mahoney

I Fantastici Quattro – Gli inizi, recensione: un nuovo, discreto primo passo per l’MCU

Superman, recensione: James Gunn azzecca tono e ritmo ma la scrittura traballa

Recensione Nothing Ear (3), ora la custodia fa anche da microfono; Recensione Nothing Ear (3): completi auricolari di fascia alta con super microfoni; Recensione Nothing Ear (3): ora si parla (anche) tramite la custodia con i SuperMic.

Recensione Nothing Ear (3): completi auricolari di fascia alta con super microfoni - In prova avanzati auricolari Bluetooth con potenti microfoni nella custodia, soppressione dei rumori ambientali e audio ad alta risoluzione ... Secondo today.it

recensione nothing ear 3Nothing Ear (3): vieni per il microfono, resta per la musica | Recensione - In questa recensione vi raccontiamo Nothing Ear (3), i nuovi auricolari che hanno un Super microfono nella custodia (e un ottimo audio) ... Da techprincess.it

Cerca Video su questo argomento: Recensione Nothing Ear 3