Rebibbia seduta straordinaria dell’Assemblea Capitolina | approvati 7 ordini del giorno

Cdn.ilfaroonline.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma, 24 settembre 2025 – Si è svolta ieri, presso la Casa circondariale di Rebibbia, la  seduta straordinaria dellAssemblea Capitolina  dedicata alla  condizione degli istituti penitenziari romani  e per sottolineare la  vicinanza  delle  istituzioni  alla popolazione detenuta nell’anno del  Giubileo  dedicato alla  Speranza. Un appuntamento, che segue quello del 2002 tenutosi durante il mandato del Sindaco Veltroni, di alto valore istituzionale e civile, che ha visto la partecipazione del  Sindaco  Roberto  Gualtieri, della  Presidente dell’Assemblea Capitolina  Svetlana  Celli, della  Direttrice dell’istituto  Maria Donata  Iannantuono, della  Comandante della Polizia Penitenziaria  Sarah  Brunetti, della  Garante delle persone private della libertà personale  Valentina  Calderone, insieme a  rappresentanti  del mondo giudiziario, dell’avvocatura, di 39 tra consigliere e consiglieri capitolini, oltre alle  donne  e agli  uomini detenuti. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

