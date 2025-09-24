Rebibbia seduta straordinaria dell’Assemblea Capitolina | approvati 7 ordini del giorno
Roma, 24 settembre 2025 – Si è svolta ieri, presso la Casa circondariale di Rebibbia, la seduta straordinaria dell’Assemblea Capitolina dedicata alla condizione degli istituti penitenziari romani e per sottolineare la vicinanza delle istituzioni alla popolazione detenuta nell’anno del Giubileo dedicato alla Speranza. Un appuntamento, che segue quello del 2002 tenutosi durante il mandato del Sindaco Veltroni, di alto valore istituzionale e civile, che ha visto la partecipazione del Sindaco Roberto Gualtieri, della Presidente dell’Assemblea Capitolina Svetlana Celli, della Direttrice dell’istituto Maria Donata Iannantuono, della Comandante della Polizia Penitenziaria Sarah Brunetti, della Garante delle persone private della libertà personale Valentina Calderone, insieme a rappresentanti del mondo giudiziario, dell’avvocatura, di 39 tra consigliere e consiglieri capitolini, oltre alle donne e agli uomini detenuti. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
