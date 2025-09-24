Realpolitik | tutto quello che c’è da sapere sulla puntata di oggi
Realpolitik: anticipazioni, ospiti e streaming. Questa sera, mercoledì 24 settembre 2025, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda RealPolitik, il nuovo programma di attualità condotto da Tommaso Labate, noto giornalista del Corriere della Sera e volto familiare di diversi programmi televisivi come opinionista. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Anticipazioni e ospiti. Un’intervista al leader del Movimento Cinque Stelle Giuseppe Conte e un faccia a faccia con il Segretario Generale della Cgil Maurizio Landini saranno al centro del nuovo appuntamento con il programma di approfondimento politico targato Videonews, condotto da Tommaso Labate. 🔗 Leggi su Tpi.it
