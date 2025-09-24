Realpolitik Tommaso Labate torna il 24 settembre con Conte e Landini | anticipazioni e ospiti

Dopo l’esordio che ha sorpreso pubblico e critica, Realpolitik torna questa sera, mercoledì 24 settembre 2025, in prima serata su Rete 4. Alla guida c’è Tommaso Labate, giornalista e volto televisivo capace di proporre un talk show che punta a distinguersi nell’affollato panorama dei programmi di approfondimento politico. Per il secondo appuntamento, il focus sarà sulla stretta attualità internazionale e sulle tensioni che attraversano l’Italia e il mondo. Anticipazioni della puntata del 24 settembre 2025. Il nuovo episodio di Realpolitik metterà al centro temi scottanti di politica e società. La puntata affronterà il clima di odio che ha caratterizzato le ultime settimane, con particolare attenzione alle proteste che hanno infiammato diverse città italiane. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

