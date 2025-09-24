È l’ultimo arrivato a Rete 4 ma sin dai primi minuti il suo programma Realpolitik ha spiazzato e colpito per la diversità dell’offerta informativa serale della rete. E Tommaso Labate è pronto a tornare questa sera, mercoledì 24 settembre, per il secondo appuntamento del talk targato VideoNews. Anticipazioni e ospiti del 24 settembre 2025. La stretta attualità internazionale sarà al centro del programma, con una pagina dedicata al clima d’odio che sta segnando le ultime settimane e alle recenti proteste che hanno infiammato le città italiane. Spazio anche alle interviste e ai confronti con il leader del Movimento Cinque Stelle, Giuseppe Conte, e con il segretario generale della CGIL, Maurizio Landini. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Realpolitik, Labate torna con Landini e Conte