Re Felipe VI di Spagna all' Onu | Dobbiamo evitare gli errori del passato

Re Felipe VI di Spagna ha tenuto un discorso all’ Assemblea Generale dell’Onu a New York. “In risposta a questo senso di disgregazione, dobbiamo riconoscere che i tempi sono davvero cambiati e che dobbiamo adattarci, persino anticipare i cambiamenti senza rifugiarci nell’idealismo, nell’autocompiacimento o nella miopia. Ma è proprio in questi momenti di incertezza che dobbiamo leggere chiaramente i segni del nostro tempo per evitare gli errori del passato e non entrare in spirali senza ritorno”, ha detto il reale. “In Palestina, nella Striscia di Gaza, non possiamo rimanere in silenzio o distogliere lo sguardo di fronte alla devastazione, ai bombardamenti, compresi quelli su ospedali, scuole o luoghi di rifugio, di fronte a così tante vittime civili, o di fronte alla fame e allo sfollamento forzato di centinaia di migliaia di persone. 🔗 Leggi su Lapresse.it

