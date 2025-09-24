Re Felipe VI di Spagna all' Onu | Dobbiamo evitare gli errori del passato
Re Felipe VI di Spagna ha tenuto un discorso all’ Assemblea Generale dell’Onu a New York. “In risposta a questo senso di disgregazione, dobbiamo riconoscere che i tempi sono davvero cambiati e che dobbiamo adattarci, persino anticipare i cambiamenti senza rifugiarci nell’idealismo, nell’autocompiacimento o nella miopia. Ma è proprio in questi momenti di incertezza che dobbiamo leggere chiaramente i segni del nostro tempo per evitare gli errori del passato e non entrare in spirali senza ritorno”, ha detto il reale. “In Palestina, nella Striscia di Gaza, non possiamo rimanere in silenzio o distogliere lo sguardo di fronte alla devastazione, ai bombardamenti, compresi quelli su ospedali, scuole o luoghi di rifugio, di fronte a così tante vittime civili, o di fronte alla fame e allo sfollamento forzato di centinaia di migliaia di persone. 🔗 Leggi su Lapresse.it
In questa notizia si parla di: felipe - spagna
Felipe di Spagna a Wimbledon con stile, l’incontro con Kate e William e le parole per Alcaraz
Uno di qua, a un concerto, l'altra di là, a un festival: Felipe e Letizia di Spagna hanno trascorso un weekend da separati alle Baleari. Leggi su Amica.it
Felipe e Letizia di Spagna in vacanza a Maiorca con le figlie Leonor e Sofia: le foto
Felipe di Spagna e Letizia Ortiz, sobria ed elegantissima, in visita ufficiale in Egitto - facebook.com Vai su Facebook
Re Felipe VI di Spagna all'Onu: Dobbiamo evitare gli errori del passato; Da applausi la reazione di Letizia di Spagna al bacio del presidente colombiano; Re Felipe VI al vertice di Siviglia: «Le sfide globali non ammettono rinvii».
Re Felipe VI di Spagna all'Onu: "Dobbiamo evitare gli errori del passato" - (LaPresse) Re Felipe VI di Spagna ha tenuto un discorso all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York. Da stream24.ilsole24ore.com
Re Felipe, Alberto di Monaco, le regine Mathilde e Màxima: tutti i reali a New York per gli 80 anni dell'Onu - Màxima d'Olanda presenta anche il primo rapporto sulla finanza etica, Alberto II poi va a Wall Street con « ReOcean». corriere.it scrive