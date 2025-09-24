re felipe a differenza degli altri sovrani ama farsi selfie e scattare foto ricordo con lo smartphone leggi tutto su amicait

La scorsa settimana, proprio mentre il presidente americano Donald Trump era impegnato in una visita di Stato nel Regno Unito, Felipe e Letizia di Spagna sono volati in Egitto. Un viaggio ufficiale di quattro giorni in cui la coppia ha messo piede in alcuni dei luoghi più iconici del Paese africano: Giza con le piramidi, il Cairo e Luxor. È proprio a Luxor che il sovrano e la sua consorte sono stati sorpresi in una situazione inattesa. I due, tra una visita e l’altra, si sono appartati un attimo, lontano dai fotografi, per scattarsi alcuni selfie. Un gesto scontato per le persone comuni. Non certo per un re e una regina. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Re Felipe, a differenza degli altri sovrani, ama farsi selfie e scattare foto ricordo con lo smartphone. Leggi tutto su Amica.it