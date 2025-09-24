Re Carlo pronto a sfrattare Sarah Ferguson vuole che lasci il Royal Lodge dopo lo scandalo delle mail a Epstein

Fanpage.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Re Carlo avrebbe deciso di mandare via l’ex cognata Sarah Ferguson dal Royal Lodge. Il sovrano, già frustrato dall’ostinazione dell’ex coppia reale a non lasciare la residenza di Windsor, avrebbe deciso di mettere fine ai privilegi dell’ex moglie del principe Andrea dopo le nuove rivelazioni sul legame con Jeffrey Epstein. 🔗 Leggi su Fanpage.it

