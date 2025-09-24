Re Carlo imbarazzato dopo la visita ufficiale | Innamorate di te

Non è così frequente vedere l’imbarazzo di Re Carlo, ma per l’incontro con la persona più anziana del mondo ha ceduto ai sentimenti, arrossendo visibilmente. Pochi giorni fa, il 18 settembre, il Re in persona è andato nel Surrey. Motivo della visita? Incontrare Ethel Caterham. La bisnonna inglese ad agosto ha compiuto ben 116 anni. E l’affettuosa signora ha ricordato i “bei tempi andati”, quando Carlo era lo scapolo più ambito d’Inghilterra. Re Carlo imbarazzato, l’incontro con Ethel Caterham. Il 18 settembre Re Carlo ha incontrato Ethel Caterham, che ad aprile è diventata la persona più anziana del mondo dopo la scomparsa di Suor Inah Canabarro Lucas all’età di 116 anni. 🔗 Leggi su Dilei.it

