Ravenna Festival cambio al vertice | la direzione artistica passa in mano a due giovani

Mentre la 36esima edizione si avvicina al coronamento con la Trilogia d’Autunno dal 12 al 16 novembre, Ravenna Festival entra in una nuova fase della propria storia: a partire dal 2026, Anna Leonardi e Michele Marco Rossi saranno i nuovi co-direttori artistici, accogliendo l’indicazione della. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

La svolta di Ravenna Festival: "La direzione artistica affidata alla coppia Leonardi-Rossi" - Il sovrintendente De Rosa ufficializza il cambio di guida della rassegna: "Manca solo la ratifica formale del cda. Lo riporta ilrestodelcarlino.it

