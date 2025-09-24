Ravenna Festival cambio al vertice | la direzione artistica passa in mano a due giovani
Mentre la 36esima edizione si avvicina al coronamento con la Trilogia d’Autunno dal 12 al 16 novembre, Ravenna Festival entra in una nuova fase della propria storia: a partire dal 2026, Anna Leonardi e Michele Marco Rossi saranno i nuovi co-direttori artistici, accogliendo l’indicazione della. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
