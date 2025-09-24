Ratti nella scuola municipale l' odissea della bimba con problemi di cuore che non può frequentare il nido

Non ha ancora svolto il suo primo giorno di scuola. Per Maria Vittoria, bimba di 15 mesi con sindrome di down e reduce da un intervento per correggere una cardiopatia, è troppo rischioso entrare in aula. Il motivo? I ratti presenti all'interno dei locali scolastici.

Ratti nella scuola municipale, l'odissea della bimba con problemi di cuore che non può frequentare il nido.

