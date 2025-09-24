Rassegna ' Il Morgante' Paolo Nori racconta ' Delitto e castigo' di Dostoevskij

Giovedì 25 settembre alle 19, nel giardino di Palazzo Coccapani d’Aragona, al civico 59 di corso Vittorio Emanuele II, è in programma il secondo appuntamento di “Morgante. Il giardino dei racconti”, un ciclo di incontri con l’autore curato da Beppe Cottafavi, nell’ambito dell’estate modenese. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

