Con il quadrangolare amichevole disputato a Genova con Savona, Quinto e Bologna, nel quale il tecnico gigliato Luca Minetti ha utilizzato tutto il roster e alcuni giovani, la Rari Nantes Florentia pallanuoto si avvicina alla sua prossima stagione di A1 che prenderà il via il 4 ottobre a Savona. Rispetto allo scorso campionato la squadra si presenterà con due nuovi innesti: il centroboa olandese Jeroen Rouwenhorst proveniente dalla De Akker Bologna e il difensore Mattia Milletti in arrivo da Ancona. Accanto a loro Francesco Turchini che dopo la positiva parentesi con la Dream Sport torna a vestire la calottina biancorossa, e Giulio Bianchi, portiere della Nazionale under 16 e vice campione europeo 2024, promosso nel gruppo come erede del veterano Massimiliano Cicali. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Rari, la carica di Minetti: "Guardo avanti con fiducia"