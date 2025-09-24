Rapporto risultato obiettivi della Coppa EFL

2025-09-24 00:43:00 Ecco quanto riportato poco fa: Il manager del Chelsea Enzo Maresca afferma che un cambiamento che coinvolge il nuovo difensore Jorrel Hato ha aiutato la sua squadra a evitare uno shock della Coppa EFL nella città di Lincoln di terzo livello-ma l’italiano ha lasciato intendere che aveva parole severi per i suoi giocatori a metà tempo. Lincoln in forma era in rotta per un turbamento quando Rob Street è stato inserito dopo 42 minuti, solo per il club della Premier League per riemergere presto per la seconda metà e pareggiare per tre minuti attraverso la superba finitura a lungo raggio di Tyrique George. 🔗 Leggi su Justcalcio.com