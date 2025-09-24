Rapporto risultato obiettivi come reagisce Vini Jr

2025-09-24 01:49:00 Cari lettori di JustCalcio.com, siamo felici di proporvi questa news appena arrivata in redazione: Vinicius Junior afferma che l’ex regista del Real Madrid, Luka Modric, ha ispirato il suo superbo sciopero contro Levante mentre Los Blancos ha aumentato il loro vantaggio in cima a Laliga a cinque punti e ha esteso il loro perfetto inizio di stagione a sette partite in tutte le competizioni con una vittoria per 4-1 al quinto-battom Levante martedì. L’ala del Brasile Vinicius Junior ha usato l’esterno del suo piede destro per trovare l’angolo più lontano della rete dall’interno della scatola a destra mentre Madrid ha preso un vantaggio di 28 ° minuto all’Estadio Ciudad de Valencia, dove Franco Mastantuono ha colpito dopo una corsa in aumento per raddoppiare sette minuti prima della pausa. 🔗 Leggi su Justcalcio.com