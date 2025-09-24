Rapinò in casa una coppia di anziani | pena definitiva per 35enne portata in carcere

Agrigentonotizie.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sei anni e due mesi di reclusione. Questa la pena diventata definitiva per la trentacinquenne Valentina Lo Manto di Canicattì, accusata di rapina, lesioni personali e porto abusivo di armi. La donna, nei giorni scorsi, è stata arrestata in esecuzione di un provvedimento di carcerazione della. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

rapin - casa

