Rapina choc alla fermata del tram | identificati i due aggressori dell’ipovedente preso a calci e pugni

Ilgiorno.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Milano, 24 settembre – È trascorso poco meno di un mese e mezzo da quella brutale aggressione a un disabile ipovedente  ma ora i responsabili sono stati assicurati alla giustizia. In realtà gli agenti della Squadra Mobile hanno notificato l'ordine di arresto, su disposizione della Procura, in carcere perché i due erano stati già arrestati per un reato commesso solo un paio di giorni dopo. Rapina choc a Milano: carabiniere assalito dal branco armato di spray urticante vicino alla caserma di Gessate I responsabili . Gli aggressori sono due marocchini pluripregiudicati di 42 e 29 anni, già in carcere perché arrestati a Ferragosto per resistenza a pubblico ufficiale: in quell'occasione i due hanno aggredito gli agenti delle Volanti che li avevano fermati a bordo di uno scooter rubato. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

