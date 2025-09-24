Rapina alla Banca Etruria | assolto dopo 12 anni
Assolto dopo 12 anni per una rapina in banca. Si è concluso ieri, 23 settembre, il processo a carico di Cristian De Lucia, 47enne del capoluogo già noto alle cronache e condannato per l'assalto al portavalori avvenuto a luglio del 2018 nel quartiere Q4, per la rapina consumata ai danni della. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
