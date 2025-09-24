Rapina a farmacia Leucosia tre arresti
Tempo di lettura: < 1 minuto Sono accusati di essere i responsabili della rapina effettuata lo scorso 9 settembre alla farmacia Leucosia, situata nella zona orientale di Salerno a pochi passi dalla sede della Camera di Commercio i tre cittadini stranieri, due di nazionalità marocchina ed uno di nazionalità tunisina, arrestati nel pomeriggio del 22 settembre dagli agenti della Squadra Volante dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Salerno. Dopo averli individuati come gli autori della rapina dello scorso 9 settembre, le indagini della polizia giudiziaria proseguono anche per verificare se alla stessa banda possono essere attribuiti anche altri colpi ai danni di farmacie situate in diverse parti del Comune capoluogo. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
In questa notizia si parla di: rapina - farmacia
