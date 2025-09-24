aggiornamenti sulla seconda stagione di Ransom Canyon. La produzione di Ransom Canyon sta proseguendo con le riprese della sua attesissima seconda stagione. La serie, distribuita da Netflix, ha riscosso un notevole successo sin dal suo debutto lo scorso aprile, grazie alla trama avvincente e al cast di alto livello. Dopo la conferma del rinnovo, si delineano alcune novità riguardanti il cast e gli ingressi nel nuovo ciclo di episodi. cambiamenti nel cast principale. Per questa nuova stagione, alcuni protagonisti della prima non torneranno a recitare. In particolare, due attori che facevano parte del cast originale non sono più confermati per i prossimi episodi. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Ransom canyon 2, due new entry nel cast dopo l’uscita di due attori