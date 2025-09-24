La stagione dei Rangers non è iniziata affatto bene e la speranza è di trovare una svolta in questa prima giornata del girone di UEFA Europa League. Gli scozzesi attendono il Genk ad Ibrox per provare a dimenticare l’avvio da incubo in campionato e anche l’eliminazione dalla Champions per mano del Club Brugge. Il tecnico . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Rangers-Genk (Europa League, 25-09-2025 ore 21:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici