Ramo di un albero crolla all' improvviso su 2 bambini nel parco del Lavino e sciame di calabroni punge decine di persone

Incidente nel parco del Lavino a Scafa domenica 21 settembre con un ramo di un albero che è improvvisamente crollato finendo addosso a due bambini che stavano correndo. Il fatto è avvenuto a poca distanza dall'area picnic dove invece non ci sono alberi.Come spiega il sindaco Giordano Di Fiore. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

Crolla grosso ramo da un albero a via Scarlatti: ferito alla testa un passante

Taranto: si spezza un albero della villa Peripato, grosso ramo finisce in strada Nel pomeriggio

Il ramo si stacca dall’albero sfiorando una ciclista

COMUNE DI BUGNARA AVVISO PUBBLICO Si avvisa la cittadinanza che, a seguito del distacco di un ramo di un albero di abete avvenuto nella notte tra venerdì 19 e sabato 20 settembre 2025, si rende necessario intervenire con urgenza presso la Villetta C - facebook.com Vai su Facebook

Crolla un enorme ramo nel rione San Lazzaro, autovettura rischia di essere colpita - Il mezzo spostato per fare spazio ai vigili del fuoco, arrivati con l'autoscala. Segnala lecceprima.it

Un grosso ramo precipita su un’auto in transito in via Canonica a Milano: “Crollato all’improvviso” - Un grosso ramo di un albero si è staccato all'improvviso questo pomeriggio a Milano, in via Canonica all'angolo con viale Elvezia (zona Arco della Pace), colpendo in pieno un van Mercedes di passaggio ... fanpage.it scrive