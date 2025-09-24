Rally Italia dal 2027 la sede sarà Roma

Dal 2027 il Rally Italia cambierà volto e location: sarà Roma a ospitare la tappa italiana del FIA World Rally Championship (WRC), mentre la Sardegna entrerà ufficialmente nel calendario del FIA European Rally Championship (ERC) fino al 2030. Si chiude così un’era durata oltre vent’anni, che aveva visto l’isola protagonista indiscussa del Mondiale Rally a partire dal 2004, dopo il passaggio di testimone da Sanremo. La conferma è arrivata dopo mesi di incertezza, alimentati dalla candidatura avanzata dagli organizzatori del Rally di Roma e dalla pubblicazione del calendario 2026, dove la data del 1-4 ottobre non era stata associata a un evento specifico. 🔗 Leggi su Funweek.it

