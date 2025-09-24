RalliSM – Lappi ad un passo dal titolo al SM Seinäjoki Ralli

Il campionato finlandese si chiude con una sfida su 9 speciali tra venerdì pomeriggio e sabato, tra i protagonisti Lappi, Kauppinen e Ledda Il RalliSM, arriva al suo ultimo e decisivo appuntamento stagionale con il SM Seinäjoki Ralli, gara con base nella città di Seinäjoki. Il percorso si sviluppa su nove prove speciali, divise tra . 🔗 Leggi su Tuttorally.news