Raid SumudDifesa condanna e manda nave
12.50 "In merito all'attacco subito nelle scorse ore dalle imbarcazioni della Sumud Flotilla, a bordo delle quali si trovano anche cittadini italiani, condotto mediante l'impiego di droni da parte di autori al momento non identificati, non si può che esprimere la più dura condanna". Così il ministro della Difesa Crosetto in una nota. "In democrazia anche le manifestazioni e le forme di protesta devono essere tutelate quando si svolgono nel rispetto delle norme del diritto internazionale e senza ricorso alla violenza". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
Usa condannano raid russi su Kiev, tra morti un americano - Gli Stati Uniti condannano i raid russi di ieri sera contro Kiev che hanno causato la morte di diverse persone, tra cui un cittadino americano. Come scrive ansa.it
Gaza, raid israeliani su chiesa della Sacra Famiglia, Meloni condanna: “Inaccettabili gli attacchi contro i civili” - La premier Giorgia Meloni rompe il silenzio sui bombardamenti israeliani, condannando con fermezza il raid che ha colpito la chiesa cattolica della Sacra Famiglia a Gaza. Come scrive fanpage.it