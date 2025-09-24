Raid incendiario nella notte Sacchi di rifiuti sotto le auto e innesco delle fiamme | macchine ridotte a carcasse
Empoli, 24 settembre 2025 – Notte di fuoco in città. A partire dalle 3, i vigili del fuoco del comando di Firenze, distaccamento di Empoli, sono intervenuti per una serie di incendi che hanno interessato sacchi della raccolta differenziata posizionati sotto alcune automobili. Primi interventi. Il primo allarme è scattato in via Lucchese, fino a via Alamanni, dove una vettura è rimasta parzialmente danneggiata. Poco dopo, nel raggio di un centinaio di metri, le fiamme hanno colpito due auto in via Empoli Vecchio e in via Livornese. Un ultimo episodio si è registrato in via Beato Angelico, dove è stato necessario l’intervento della squadra dei vigili del fuoco di Castelfiorentino. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: raid - incendiario
Raid incendiario a Lanciano. Gabriele Maddestra dopo l’attentato di lunedì alle sue auto d’epoca e al furgone acquistato da poco: «Non ho mai avuto problemi con nessuno, qui mi conoscono tutti da 26 anni: amo questo quartiere» #lanciano #Incendio #attent - facebook.com Vai su Facebook
La notte del 9 settembre 2025, al largo della costa tunisina, una nave della Global Sumud Flotilla, diretta verso Gaza per portare aiuti umanitari, viene colpita da un oggetto incendiario caduto dall’alto. Le telecamere di bordo registrano con la scena: una scia d - X Vai su X
Raid incendiario nella notte. Sacchi di rifiuti sotto le auto e innesco delle fiamme: macchine ridotte a carcasse.
Raid incendiario nella notte. Sacchi di rifiuti sotto le auto e innesco delle fiamme: macchine ridotte a carcasse - A partire dalle 3, i vigili del fuoco del comando di Firenze, distaccamento di Empoli, sono intervenuti per una serie di incendi che hanno ... Lo riporta lanazione.it
Arzana, raid incendiario nella notte: bruciati mezzi della raccolta differenziata - L’attentato è avvenuto la notte scorsa ad Arzana, nel piazzale utilizzato dall’impresa per il ricovero dei mezzi. Riporta unionesarda.it