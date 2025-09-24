Raid Idf su sfollati Gaza City36 morti

11.37 E' quasi raddoppiato il bilancio dei palestinesi uccisi da stamane nella Striscia di Gaza: almeno 51 i morti, riferisce Al-Jazeera riprendendo fonti sanitarie. Trentasei le vittime a Gaza City, dove secondo l'agenzia palestinese di stampa Wafa è stato colpito un campo sfollati allestito nei magazzini di un mercato comunale. Otto persone uccise mentre erano in fila per gli aiuti a Rafah, nel Sud della Striscia. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

