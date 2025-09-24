Rai Radio il ritorno on air di Federica Gentile
Roma, 24 set. (askanews) – Dopo l’annuncio ufficiale dei palinsesti Rai Radio, è confermato: Federica Gentile torna in Radio con un doppio appuntamento che segna il ritorno di una delle voci più iconiche e autorevoli del panorama radiofonico italiano. Perché, come si dice, il primo amore non si scorda mai. La sua lunga carriera, che l’ha vista protagonista come speaker, conduttrice e dirigente radiofonica, è sempre stata caratterizzata da un tratto distintivo: la capacità di lasciare il segno non solo con il timbro caldo e riconoscibile della sua voce, ma anche con idee innovative che hanno contribuito a ridefinire il linguaggio radiofonico contemporaneo. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
In questa notizia si parla di: radio - ritorno
