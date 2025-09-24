RAI RADIO è confermato | Federica Gentile torna in Radio

361magazine.com | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Rai Radio, il ritorno “on air” di Federica Gentile con un doppio impegno su Radio1 e Radio2: tra informazione, spiritualità e intrattenimento.   Dopo l’annuncio ufficiale dei palinsesti con un doppio appuntamento che segna il ritorno di una delle voci più iconiche e autorevoli del panorama radiofonico italiano. Perché, come si dice, il primo amore non si scorda mai.   La sua lunga carriera, che l’ha vista protagonista come speaker, conduttrice e dirigente radiofonica, è sempre stata caratterizzata da un tratto distintivo: la capacità di lasciare il segno non solo con il timbro caldo e riconoscibile della sua voce, ma anche con idee innovative che hanno contribuito a ridefinire il linguaggio radiofonico contemporaneo. 🔗 Leggi su 361magazine.com

rai radio 232 confermato federica gentile torna in radio

© 361magazine.com - RAI RADIO, è confermato: Federica Gentile torna in Radio

In questa notizia si parla di: radio - confermato

Ascolti radio, Rtl 102.5 si conferma prima nel totale. Deejay in testa nel quarto d’ora. Ecco la classifica.

rai radio 232 confermatoRai Radio, il ritorno “on air” di Federica Gentile: tra informazione, spiritualità e intrattenimento - Dopo l’annuncio ufficiale dei palinsesti RAI RADIO, &#232; confermato: Federica Gentile torna in Radio con un doppio appuntamento che segna il ritorno di una delle ... Si legge su msn.com

rai radio 232 confermatoRai Radio: la presentazione dei palinsesti avverrà il 23 settembre - Come anticipato da un comunicato stampa, il prossimo 23 settembre si terrà la presentazione dei nuovi palinsesti. Segnala fm-world.it

Cerca Video su questo argomento: Rai Radio 232 Confermato