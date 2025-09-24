Rai Radio 1 Noemi condurrà nuovo programma Non solo parole

Roma, 24 set. (askanews) – Dopo un’estate di grandi successi con il Nostalgia Summer Tour alle battute finali, che la sta vedendo protagonista in più di 30 appuntamenti in tutta Italia, Noemi si prepara a vivere un autunno altrettanto intenso, arricchito da nuovi progetti e sfide artistiche. Oltre all’esperienza televisiva come giudice di Io Canto Family su Canale 5, l’artista sarà infatti protagonista anche in radio: da venerdì 3 ottobre, ogni settimana dalle 15.00 alle 16.00, condurrà su Rai Radio 1 il nuovo programma Non solo parole, un appuntamento che le permetterà di portare la sua voce e la sua sensibilità in una veste inedita, aprendo un nuovo capitolo del suo percorso artistico e raccontando la musica italiana in un’esplorazione della storia della nostra canzone, tra aneddoti, ascolti guidati e interviste. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

In questa notizia si parla di: radio - noemi

