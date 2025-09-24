Rai presenta domani di paola cortellesi | data e canali per la prima visione

prima visione di “C’è ancora domani” su Rai 1 con Paola Cortellesi. In un contesto televisivo sempre più orientato alla promozione di produzioni italiane di grande impatto, Rai 1 presenta in prima visione assoluta il film “C’è ancora domani”, interpretato e diretto da Paola Cortellesi. Questa pellicola ha riscosso un notevole successo nel corso del 2023, venendo distribuita in quindici paesi e attirando un’attenzione mediatica significativa. La narrazione si svolge nell’immediato secondo dopoguerra, affrontando tematiche sociali profonde e la condizione femminile dell’epoca. contesto narrativo e tematiche principali. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

