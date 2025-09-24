Rai Isoradio primo semestre 2025 positivo per ascolti e qualità dei contenuti

Primo semestre 2025 molto positivo per Rai Isoradio, che cresce negli ascolti e nella qualità dei contenuti editoriali proposti. Lo rivelano le anticipazioni dell’indagine Audiradio sulla rilevazione ufficiale dell’ascolto delle emittenti radiofoniche pubbliche e private, nazionali e locali, relative ai primi sei mesi dell’anno. Rai Isoradio è cresciuta del 61,3 per cento nel quarto d’ora medio rispetto al 2023 (37,33 per cento), il dato più alto degli ultimi cinque anni. La radio on the road del servizio pubblico riscontra il gradimento degli ascoltatori, saliti a 700 mila con una crescita pari a +200 mila rispetto all’ultima rilevazione. 🔗 Leggi su Lettera43.it

