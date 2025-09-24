Rai Fiumicino diventa un set cinematografico

Fiumicino, 24 settembre 2025 – “ La ricetta della felicità” e “Blanca 3” sono le due fiction, protagoniste assolute del palinsesto Rai, che andranno in onda nei prossimi giorni su Rai 1 e che avranno Fiumicino come location di alcune delle scene più emblematiche delle serie. La Commissione Cinematografica della Città di Fiumicino ha, infatti, collaborato, nei mesi passati con le produzioni cinematografiche per la realizzazione delle riprese sul territorio. In particolare ne “La Ricetta della Felicità” il Direttore della Commissione Cinematografica, Alessandro De Nitto, si è occupato della gestione organizzativa e logistica del set, collaborando con la produzione cinematografica “Stand by me”. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it