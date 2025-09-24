Ragusa blitz della Polizia nel centro storico | 3 arresti e oltre 200 grammi di droga sequestrati in una casa
Tre tunisini arrestati a Ragusa per spaccio: sequestrati hashish, cocaina e denaro in un appartamento del centro storico. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it
