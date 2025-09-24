Ragazzino inseguito all' uscita dalla scuola e preso a pugni | arrestato 22enne

Un 22enne è accusato del tentato omicidio di un minorenne. Gli è infatti stato notificato dagli agenti del Commissariato Ponticelli di Napoli un arresto in carcere emesso dal gip su richiesta della settima sezione della Procura, coordinata dal procuratore aggiunto Pierpaolo Filippelli. Sarebbe. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

