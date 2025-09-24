Ragazzino inseguito all' uscita dalla scuola e preso a pugni | arrestato 22enne
Un 22enne è accusato del tentato omicidio di un minorenne. Gli è infatti stato notificato dagli agenti del Commissariato Ponticelli di Napoli un arresto in carcere emesso dal gip su richiesta della settima sezione della Procura, coordinata dal procuratore aggiunto Pierpaolo Filippelli. Sarebbe. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
Il ragazzino che truffa gli anziani: 17enne inseguito e bloccato al volante di un'auto lungo la E45
Ragazzino inseguito all'uscita dalla scuola e preso a pugni: arrestato 22enne; Pestaggio a scuola. “Dopo le botte ha inseguito mio figlio fino all’ospedale”; Monza, aggressione in una scuola: ferisce al volto un compagno.
Rissa tra minori all’uscita di scuola, accoltellato un ragazzino: 15enne arrestato per tentato omicidio - A Casalecchio di Reno, in provincia di Bologna, un 17enne è stato colpito da un ragazzo di due anni più giovane all’uscita dalla scuola, l’Istituto Salvemini, durante un violento litigio. Segnala fanpage.it
Casalecchio di Reno, ragazzino ferito con delle forbici all'uscita di scuola: convalidato l'arresto dell'aggressore 15enne - Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale per i minorenni di Bologna ha convalidato, in sede di udienza di convalida, l’arresto del 15enne – originario della Guinea – che lo scorso 3 ... Si legge su corrieredibologna.corriere.it