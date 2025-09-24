Ragazza sul ciglio del cavalcavia scatta l’allarme | gli agenti la salvano

Ilrestodelcarlino.it

Urbino, 24 settembre 2025 –  Attimi drammatici nel primo pomeriggio di lunedì sul cavalcavia della strada che collega Urbino e Morciola, all’altezza di Gallo di Petriano. Una giovane, visibilmente sconvolta, ha scavalcato la rete di protezione e si è portata sul bordo esterno, con il vuoto sotto i piedi. Alcuni automobilisti, notando la scena, hanno subito chiamato il 112: sul posto è arrivata a tutta velocità la Volante del Commissariato di Urbino. Gli agenti, due poliziotti anche loro poco più che coetanei, si sono trovati davanti la ragazza in lacrime, ferma sul ciglio del cavalcavia, pronta a lasciarsi cadere. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

