Ragazza 24enne tenta il suicidio da un ponte di Poggibonsi il video del salvataggio in extremis
A Poggibonsi una giovane di 24 anni è stata salvata dalla Polizia mentre tentava il suicidio da un ponte. Decisivo l'intervento degli agenti. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it
Poggibonsi, giovane con problemi psichiatrici tenta il suicidio – VIDEO; Poggibonsi: tenta il suicidio scavalcando il parapetto di un ponte, 24enne salvata dalla Polizia; Dopo i post d’odio tenta il suicidio.
Ragazza 24enne tenta il suicidio da un ponte di Poggibonsi, il video del salvataggio in extremis - A Poggibonsi una giovane di 24 anni è stata salvata dalla Polizia mentre tentava il suicidio da un ponte. Scrive virgilio.it
POGGIBONSI, 24ENNE TENTA DI GETTARSI DA UN PONTE: SALVATA DALLA POLIZIA - Momenti di grande tensione nel pomeriggio di ieri a Poggibonsi, dove una giovane di 24 anni, seguita per problemi psichiatrici, ha tentato il suicidio scavalcando il parapetto di un ponte. Lo riporta oksiena.it