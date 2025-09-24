Ragazza 24enne tenta il suicidio da un ponte di Poggibonsi il video del salvataggio in extremis

A Poggibonsi una giovane di 24 anni è stata salvata dalla Polizia mentre tentava il suicidio da un ponte. Decisivo l'intervento degli agenti.

ragazza 24enne tenta il suicidio da un ponte di poggibonsi il video del salvataggio in extremis

Poggibonsi: tenta il suicidio scavalcando il parapetto di un ponte, 24enne salvata dalla Polizia

Ragazza 24enne tenta il suicidio da un ponte di Poggibonsi, il video del salvataggio in extremis - A Poggibonsi una giovane di 24 anni è stata salvata dalla Polizia mentre tentava il suicidio da un ponte. Scrive virgilio.it

ragazza 24enne tenta suicidioPOGGIBONSI, 24ENNE TENTA DI GETTARSI DA UN PONTE: SALVATA DALLA POLIZIA - Momenti di grande tensione nel pomeriggio di ieri a Poggibonsi, dove una giovane di 24 anni, seguita per problemi psichiatrici, ha tentato il suicidio scavalcando il parapetto di un ponte. Lo riporta oksiena.it

