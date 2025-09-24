Ragasa ha portato venti da uragano e mareggiate nel centro finanziario costringendo l' osservatorio meteorologico di Hong Kong a emettere l' allerta tifone di livello più alto

R agasa ha portato venti da uragano e mareggiate nel centro finanziario, costringendo l’osservatorio meteorologico della città a emettere l’allerta tifone di livello più alto durante la notte. Si prevede che in giornata raggiungerà la massima distanza da Hong Kong, sfiorando appena 100 chilometri a sud della città. Leggi anche › Viaggio a Hong Kong, il “porto profumato” Molti i danni riportati in città: allagati ristoranti, case, sradicato alberi, causando in particolari molti problemi nel quartiere Tseung Kwan O iO Donna ©RIPRODUZIONE RISERVATA L'articolo Il tifone Ragasa flagella Hong Kong, danni e forti disagi nell’isola iO Donna. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Ragasa ha portato venti da uragano e mareggiate nel centro finanziario, costringendo l'osservatorio meteorologico di Hong Kong a emettere l'allerta tifone di livello più alto

