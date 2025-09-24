Ragasa flagella Taiwan e Hong Kong | vittime dispersi e città sommerse

Piogge torrenziali, venti furiosi e un bilancio umano che si aggrava di ora in ora: il super tifone Ragasa ha lasciato dietro di sé una scia di distruzione dal Mar Cinese Meridionale alle coste delle Filippine. Case sventrate, città sommerse e centinaia di dispersi raccontano la violenza di un fenomeno estremo. Hong Kong paralizzata Le .

Il Tifone Ragasa punta sulla Cina dopo aver causato 14 morti a Taiwan e aver flagellato Hong Kong; Ragasa flagella Taiwan e Hong Kong: vittime, dispersi e città sommerse.

Tifone Ragasa colpisce Taiwan, quasi 130 tra morti e dispersi - Le piogge e le inondazioni portate dal supertifone Ragasa hanno causato quasi 130 tra morti e dispersi a Taiwan, ... Secondo stream24.ilsole24ore.com

Il tifone Ragasa ha causato almeno 18 morti e oltre cento dispersi - Dopo aver colpito Taiwan e le Filippine si sta spostando verso il sud della Cina, dove ci sono quasi 2 milioni di sfollati ... Da ilpost.it