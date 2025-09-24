Raffica di furti nel Pordenonese | rubati gioielli e un orologio di lusso
Non si fermano i furti nel Pordenonese. Dopo l'ultimo episodio avvenuto a Casarsa della Delizia, altri quattro colpi sono stati segnalati tra Azzano Decimo e Sesto al Reghena. I casi sono stati affidati ai carabinieri che si dovranno occupare di ricostruire i fatti e individuare gli autori.Uno. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it
