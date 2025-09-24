Raf da ottobre riparte il tour teatrale Self Control 40th Anniversary
Da ottobre riparte il Self Control 40th Anniversary – Tour teatrale di Raf, i biglietti e le date. Continua la festa in musica per i 40 anni di Self Control: alla luce del successo del tour nei club Self Control 40th Anniversary, Raf celebra con i suoi fan una delle sue hit più celebri che ha dato il via alla sua carriera con Self Control 40th Anniversary – Tour teatrale, prodotto da Friends & Partners in collaborazione con Girotondo E.M. Inaugurato lo scorso 23 maggio dal palco del Teatro Arcimboldi di Milano con un concerto in anteprima, proseguirà il prossimo autunno, da ottobre 2025 nelle principali città italiane. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu
Rugby serie B: prima amichevole il 20 settembre. Poi a fine mese la sfida al Noceto. E a ottobre il triangolare di Villadose. Il Bologna riparte da un test contro Pieve
Il Treno del Foliage riparte a ottobre: un viaggio lento e panoramico nella magia dei colori autunnali
Teatro Arbostella 2025/26 Si riparte il 4 ottobre !!!! Si ricorda che fino al 30 settembre, dal lunedi al venerdi (orari 19.30-21.30) è possibile ritirare l'abbonamento da parte di coloro che hanno versato l'acconto o sottoscrivere le pochissime tessere rimaste. - facebook.com Vai su Facebook
Macerata, dal 3 ottobre tornano i concerti di Appassionata; Teatro Clerici: il 1° ottobre riparte la nuova stagione con Xavier Rudd; A giugno al Parco Bissuola in arrivo Alice, Raf, Ermal Meta e Lucio Corsi. Biglietti in vendita da domani, mercoledì 9 aprile.
