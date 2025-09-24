Radio One di Firenze festeggia i suoi 50 anni

Il 1 Ottobre 2025 è un giorno importante per Radio One di Firenze: celebra i suoi 50 anni, essendo nata lo stesso giorno del 1975! I nomi di coloro che l’hanno fatta grande affiorano e quindi (oltre ai fondatori Dennis Pieri, Riccardo Tacchini e Claudio Tilesi) ecco Gianni Pierantozzi, Eddy Trauba, Pino Buonandi, Philipp Bachmann, Enzo Mazzei, Vincenzo Pota (in arte Vincent DJ), Patrizia Mercatanti, Rinaldo Pieroni, Francesco Chisci, Giorgio Melissinos, Giampiero Nistri, Luigi Fiumicelli, Roberto Ottanelli, Stefano Damasceni, Michele Lopez, Dino Audino, Claudio Vigiani, Riccardo Bertoni, Donatella Archetti, Claudio Colombano, Alberto Lorenzini, Enrico Tagliaferri, Fabrizio Faber, Alessandra Pagliai, Leo Daddi, Davide Sagliocca e Giuseppe Buonafede. 🔗 Leggi su Funweek.it

In questa notizia si parla di: radio - firenze

Radio-Tv Alta Sostenibilità, Ecoturismo e iperturismo: da Firenze al Salento la risposta di comuni e operatori

Noi, pionieri delle notizie. Radio Libera Firenze una voce indipendente - X Vai su X

Il presidente del Museo Fiorentina David Bini tutti i venerdì sarà ospite della trasmissione “Archivi Polverosi” in onda su Radio Firenze Viola, in DAB ed in tv sul canale 92 del digitale terrestre dalle ore 16 alle 17. Nel corso di ogni puntata, Alberto Polverosi e G - facebook.com Vai su Facebook

Un “11 Agosto” di musica resistente, podcast e produzioni originali. Novaradio festeggia in onda la Liberazione di Firenze; Fuochi, cortei e festa in città: guida agli eventi di San Giovanni; Vasco Rossi: arriva la prima novità sulla scaletta del “Vasco Live 2025”.

Radio One di Firenze festeggia i suoi 50 anni - Dieci protagonisti della storia della radio saranno intervistati da Giancarlo Passarella e qualcuno di loro sarà in collegamento addirittura da San Diego in California ... Riporta funweek.it

Centenario nascita Berio, Firenze festeggia con concerti e talk - Oltre 40 artisti e creativi, tre giorni di talk, sessioni in studio e concerti nel segno dei cento anni dalla nascita di Luciano Berio (Imperia, 24 ottobre 1925 - Secondo ansa.it