Radio clandestine e radioamatori a Ferrara durante il fascismo se ne parla in un incontro al ManFe

Sabato 27 alle 15, in occasione delle Giornate Europee del Patrimonio, l'Archivio di Stato di Ferrara organizza la conferenza 'Radioamatori a Ferrara tra fascismo e repubblica: tecnologie, personaggi ed eventi raccontati attraverso le carte della questura'. L’evento vede la collaborazione con il. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

In questa notizia si parla di: radio - clandestine

Radio Roma. . Centocelle, un quartiere ostaggio delle corse clandestine ? Monica Paba, presidente di “Rete Imprese Castani”, ci racconta un quartiere che continua a essere teatro di corse clandestine che mettono in pericolo residenti e attività commercial - facebook.com Vai su Facebook

Radio clandestine e radioamatori a Ferrara durante il fascismo, se ne parla in un incontro al ManFe; Radioamatori a Ferrara tra fascismo e Repubblica; Radio, onde e bombe: di come Ferrara si salvò dai bombardamenti del 1945.