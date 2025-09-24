Radio clandestine e radioamatori a Ferrara durante il fascismo se ne parla in un incontro al ManFe

Sabato 27 alle 15, in occasione delle Giornate Europee del Patrimonio, l'Archivio di Stato di Ferrara organizza la conferenza 'Radioamatori a Ferrara tra fascismo e repubblica: tecnologie, personaggi ed eventi raccontati attraverso le carte della questura'. L'evento vede la collaborazione con il.

Radio clandestine e radioamatori a Ferrara durante il fascismo, se ne parla in un incontro al ManFe; Radioamatori a Ferrara tra fascismo e Repubblica; Radio, onde e bombe: di come Ferrara si salvò dai bombardamenti del 1945.

